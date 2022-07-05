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Несіяна тенісистка пробилася у півфінал Вімблдона за рік після народження дитини

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Сполучене Королівство, Вівторок 05 липня 2022 20:00
Несіяна тенісистка пробилася у півфінал Вімблдона за рік після народження дитини Фото: Татьяна Марія і Юле Німаєр (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Досвідчена німецька тенісистка Татьяна Марія несподівано пробилася до півфіналу жіночої сітки Вімблдона-2022, здолавши співвітчизницю Юле Німаєр. Лише 15 місяців тому вона вдруге стала матір'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/4 фіналу

Марія – Німаєр – 2:1 (4:6, 6:2, 7:5)

34-річна німкеня здобула нелегку перемогу в трьох сетах. Марія поступилася у першій партії (4:6), але сповна реабілітувалався впевненою грою у другій – 6:2. Вирішальний же сет затягнувся на 53 хвилини, де Марія за рахунку 6:5 на свою користь оформила брейк.

Для тенісистки, яка перебуває на 103-й сходинці рейтингу WTA, півфінал Вімблдонського турніру – найкращий результат на мейджорах у кар'єрі. Це досягнення є видатним, оскільки Марія повернулася на корт після народження доньки в квітні 2021-го.

У півфіналі німецька тенісистка зі всього двома титулами в професіональній кар'єрі зустрінеться з переможницею пари Боузкова – Жабер. На шляху до четвірки найкращих Марія також здолала австралійку Шарму, румунку Кірстю, гречанку Саккарі та латвійку Остапенко.

Тим часом українка Людмила Кіченок пробилася в 1/2 фіналу Вімблдонського турніру в парному розряді. Її дует зі згаданою Остапенко за вихід у фінал побореться з чешками Крейчиковою і Сіняковою.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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