Нерви і незабиті пенальті: Україна мінімально обіграла Північну Македонію

Матеріал підготовлений в рамках спецпроекту з БК "Фаворит спорт".

Почався матч з невеликого сумбуру, проте вже на старті українці створили кілька небезпечних моментів. Спершу небезпечно пробивав Малиновський, але свою команду виручив кіпер македонців Димитрієвські. А потім віч-на-віч з македонським воротарем вийшов Яремчук, але вирішив відпасувати на набігаючого партнера замість удару, а пас перехопили.

Але все ж активність українців переросла в гол у середині тайму. На 29 - й хвилині після кутового Караваєв п'ятою переправив м'яч на дальню штангу, де Ярмоленко, ледь дістаючи, переправив його в сітку - 1:0.

А ще через п'ять хвилин українці подвоїли перевагу. Ярмоленко вивів Яремчука ще на одне "побачення" і цього разу наш форвард пасувати не став, а пробив у ближній кут Македонських воріт - 2:0.

Активності в матчі продовжилися і далі, і на 39-й хвилині ветеран Північної Македонії Пандєв відірвався від Забарного, після чого обіграв його ще й у штрафному майданчику і відправив м'яч у сітку Бущана. Але гол скасували через офсайд македонця.

В цілому українці діяли більш активно і гостро в першому таймі, а також і закономірні 2:0 перед другою половиною.

Але в другому таймі все перевернулося з ніг на голову. Спершу Пандєв небезпечно пробивав з меж штрафного майданчика з-під захисників, але Бущан зумів перевести м'яч на кутовий. А потім стався пенальті у ворота України. Трайковський розрядив божевільну гармату з лінії штрафного майданчика, але Бущан примудрився дотягнутися і відбити м'яч, який, влучивши в поперечину, впав біля воротарського майданчика. Пандєв, у боротьбі за м'яч, на частку секунди випередив Караваєва, який, намагаючись винести круглий, влучив у ногу македонцю. Удар з "точки" Аліоскі Бущан взяв, але на добивання вже не встиг - 2:1.

Після голу македонці побігли відіграватися, а ось українці, здавалося, трохи розгубили впевненість у своїх силах і стали куди більше помилятися на своїй половині.

Міг трохи збити нервозність матчу Циганков, який вийшов на 70-й хвилині замість Ярмоленка. Малиновський вивів того на забійну позицію, але вінгер "Динамо" метрів з 10 зльоту пробив повз ворота.

А за 10 хвилин до кінця вже українці отримали право на пенальті. Малиновський виконував штрафний з флангу, а Македонський гравець Аврамовський у стінці виставив руку, куди м'яч і влучив. Момент вже заграли, але через хвилину VAR підказав рефері, який особисто побіг дивитися повтор. Після перегляду моменту суддя вказав на "точку". Штраф підійшов бити Малиновський, але не зумів переграти Димитрієвські.

У підсумку кінцівка матчу залишилася досить нервовою і на останній доданій хвилині все той же Трайковський небезпечно стріляв з-за меж штрафного. М'яч пройшов повз. Як результат - важлива і перша з 2012 року перемога українців на чемпіонатах Європи.

Після двох матчів в активі українців 3 очка, але поки підопічні Шевченка посідають третє місце в групі C через гіршу різницю забитих-пропущених з Астра. Сьогодні австрійці о 22:00 зіграють з Нідерландами.