RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Недвижимость в оккупации. Раде предлагают упростить подтверждение права собственности

Фото: Недвижимость на оккупированных территориях подтвердить будет проще (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный упростить подтверждение права собственности в случае отсутствия доступа к документам БТИ на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, внутренние переселенцы иногда сталкиваются с проблемой отсутствия доступа к документам БТИ по недвижимости, которая находится на ВОТ или на территориях боевых действий.

"Это создает проблему с получением компенсации по программе єВідновлення за поврежденное или уничтоженное жилье для лиц, чье право собственности на недвижимость возникло до 2013 года и запись о котором в Госреестре вещных прав отсутствует", - говорится в сообщении.

С целью решения этого вопроса группой депутатов был зарегистрирован законопроект №11440. Им предусматривается упрощенная процедура подтверждения права собственности на жилье в случае, если он был зарегистрирован через БТИ с использованием бумажных носителей, недоступных из-за временной оккупации или уничтоженных в результате боевых действий.

Документом предлагается нормировать административную процедуру и предоставить государственным регистраторам и нотариусам право вносить сведения в электронный Государственный реестр прав на основании правоустанавливающих документов без подтверждения информации от БТИ.

Напомним, с 31 июля все украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге, который станет основой для будущих репараций.

Если дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, нужно заполнить соответствующее заявление на портале Дія. Раньше для подачи заявления необходима была регистрация жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и наличие акта комиссионного обследования имущества.

Читайте РБК-Украина в Google News