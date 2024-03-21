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Неразорванный снаряд, выбитые окна и глубокая воронка. Последствия атаки на Киев в фото

Фото: в трех районах Киева есть последствия из-за падения обломков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия впервые с середины февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине, под прицелом оказался Киев. И хотя все вражеские цели удалось сбить, от падения обломков есть последствия в трех районах города - Подольском, Святошинском и Шевченковском.

РБК-Украина в материале ниже показывает на фото последствия атаки на столицу.

Шевченковский район

В Шевченковском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна. Кроме того, там было зафиксировано возгорание квартиры, из-за чего проводили эвакуацию жителей из дома.

Фото: кадры из Шевченковского района Киева после атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также там ликвидировано возгорание трех автомобилей.

В этом районе также зафиксировали падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, но без негативных последствий.

Взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома. Также произошло возгорание частного жилого дома.

Фото: в Шевченковском районе нашли боевую часть ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)

В районе буквально под подъездом упала недетонировавшая часть ракеты. Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия. На видео ниже можно увидеть, как в Шевченковском районе изымают боевую часть российской ракеты.

 

 

Также в этом районе образовалась огромная воронка среди дороги, а в здании рядом вылетели окна.

Фото: огромная воронка образовалась в Киеве посреди дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как уточнили в КГГА, всего в результате ракетной атаки в столице повреждены 6 учебных заведений. В частности, в Шевченковском районе повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территорию одного сада упали обломки.

 


Фото: в Шевченковском районе повреждены здания, горели автомобили и образовалась воронка (Виталий Носач, РБК-Украина)

 

 

 

Святошинский район

В Святошинском районе столицы зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома. Произошло падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного дома, взрывной волной выбиты окна.

Там также загорелся автомобиль, пожар уже ликвидирован.

Фото: в Святошинском районе обгоревший дом, повреждены припаркованные возле дома автомобили (t.me/VA_Kyiv)

Все экстренные службы работают на местах происшествий.

Также в Святошинском районе в детском саду и школе выбиты стекла и двери.

Подольский район

В Подольском районе есть падение обломков ракеты на территорию нескольких предприятий.

В этом районе после падения обломков ракеты произошло возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

Информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась.

Атака РФ по Киеву: что известно

Напомним, что после длительной паузы российские войска нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал".

Воздушная тревога в столице длилась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Силами и средствами ПВО над Киевом и в районе столицы были поражены все вражеские цели - это 31 ракета. Но из-за падения обломков в городе в трех районах все же есть последствия, кроме того, известно о 13 пострадавших, среди них ребенок.

Детальнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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