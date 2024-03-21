Неразорванный снаряд, выбитые окна и глубокая воронка. Последствия атаки на Киев в фото

Шевченковский район

В Шевченковском районе столицы поврежден многоэтажный жилой дом, взрывной волной выбиты окна. Кроме того, там было зафиксировано возгорание квартиры, из-за чего проводили эвакуацию жителей из дома.

Фото: кадры из Шевченковского района Киева после атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также там ликвидировано возгорание трех автомобилей.

В этом районе также зафиксировали падение обломков на территорию жилой застройки между детским садом и жилыми домами, но без негативных последствий.

Взрывной волной повреждено остекление окон многоквартирного дома. Также произошло возгорание частного жилого дома.

Фото: в Шевченковском районе нашли боевую часть ракеты (Виталий Носач, РБК-Украина)

В районе буквально под подъездом упала недетонировавшая часть ракеты. Корреспондент РБК-Украина побывал на месте происшествия. На видео ниже можно увидеть, как в Шевченковском районе изымают боевую часть российской ракеты.

Также в этом районе образовалась огромная воронка среди дороги, а в здании рядом вылетели окна.

Фото: огромная воронка образовалась в Киеве посреди дороги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как уточнили в КГГА, всего в результате ракетной атаки в столице повреждены 6 учебных заведений. В частности, в Шевченковском районе повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территорию одного сада упали обломки.



Фото: в Шевченковском районе повреждены здания, горели автомобили и образовалась воронка (Виталий Носач, РБК-Украина)

Святошинский район

В Святошинском районе столицы зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома. Произошло падение обломков на 4-й этаж 9-ти этажного дома, взрывной волной выбиты окна.

Там также загорелся автомобиль, пожар уже ликвидирован.

Фото: в Святошинском районе обгоревший дом, повреждены припаркованные возле дома автомобили (t.me/VA_Kyiv)

Все экстренные службы работают на местах происшествий.

Также в Святошинском районе в детском саду и школе выбиты стекла и двери.

Подольский район

В Подольском районе есть падение обломков ракеты на территорию нескольких предприятий.

В этом районе после падения обломков ракеты произошло возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

Информация о падении обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием не подтвердилась.

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