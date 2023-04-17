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Нерешительная поддержка Украины приведет к тупику на фронте, - глава Мюнхенской конференции

Новина українською →
Берлин, Понедельник 17 апреля 2023 12:24
Нерешительная поддержка Украины приведет к тупику на фронте, - глава Мюнхенской конференции Фото: глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Запад, несмотря на заявления, демонстрирует нерешительный уровень поддержки Украины. Это может привести к патовой ситуации на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена в его материале для Tagesspiegel.

В своей статье он призвал Запад не только провозглашать о непреклонной поддержке Украины, но и обеспечивать ее. Хойсген считает, что пока действия союзников не отвечают заявлениям.

Глава Мюнхенской конференции предостерег, что такой уровень поддержки может привести к тупику на фронте.

"Нынешний уровень постепенной и нерешительной военной поддержки приведет только к патовой ситуации на поле боя", - отметил он.

По мнению Хойсгена, российский диктатор Владимир Путин неправильно оценил аспекты войны, а поверил в силу своей армии, поддержку Китая, слабую Украину и разделенный Запад.

В то же время глава Мюнхенской конференции отмечает, что Путин остается решительным и может выиграть войну на истощение. Запад должно сделать все, чтобы снова сломать планы глава Кремля.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине… Мы должны предоставить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для того, чтобы отразить агрессивную войну России. Свобода должна быть защищена. Чем быстрее Путин поймет, что он не достигнет своих целей в Украине, то скорее, можно будет достичь мира и прекратить страдания украинского народа", - говорится в материале.

Напомним, российский диктатор Путин назвал войну в Украине "очевидным приоритетом" для армии РФ.

При этом в Германии считают, что Путин не достигнет своих целей в Украине из-за усталости от войны.

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