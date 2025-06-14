Нерестовый запрет отменен? Как рыбачить летом безопасно и законно

Нерестовый запрет на подавляющем большинстве водоемов завершился во вторник, 10 июня 2025 года. Однако в условиях войны летний сезон рыболовства имеет свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
В Госрыбагентстве напомнили, что летний сезон рыболовства 2025 года в условиях войны имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, собираясь на "тихую охоту".
Так, на период действия военного положения в Украине установлен запрет на передвижение по водоемам маломерными плавсредствами (лодками, катерами, яхтами).
При этом местные органы власти в отдельных регионах Украины могут устанавливать и другие дополнительные ограничения на любительское рыболовство.
"Идете на водоем - проверьте заранее сообщение военной администрации по навигации или возможных других запретов для рыболовства в условиях военного положения. Не подвергайте опасности себя и других", - отметили в госагентстве.
Каждый рыбак, который планирует отдых на водоеме, должен помнить о необходимости соблюдения Правил любительского рыболовства.
Так, любительский лов водных биоресурсов разрешается удочками и спиннингами всех видов. При этом можно использовать искусственную или естественную приманку с общим количеством крючков не более 7 на человека.
Суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для вылова.
Отмечается, что, согласно правилам, во время рыбалки украинцы должны иметь при себе средство для измерения размера водных биоресурсов - для обеспечения самостоятельного контроля размеров выловленных представителей ихтиофауны.
Кроме того, чтобы при осуществлении любительского рыболовства невольно не стать браконьером, важно не забывать о минимально разрешенных для вылова размерах водных биоресурсов.
Отмечается, что для внутренних водоемов Украины они являются такими:
Минимально разрешенные для вылова во внутренних водоемах размеры рыб (инфографика: darg.gov.ua)
В Госрыбагентстве добавили, что для всех других видов водных биоресурсов (кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер, разрешенный к вылову во внутренних водоемах, не ограничен.
"Итак, уважаемые рыбаки, придерживайтесь природоохранного законодательства и рыбачьте ответственно", - обратились к украинцам.
Уточняется, что когда на крючок попадает рыба, размер которой меньше минимально разрешенного, ее нужно:
"Давайте вместе беречь природные богатства наших водоемов", - подытожили в Госрыбагентстве.
Напомним, ранее мы рассказывали о лунном календаре рыбалки на июнь 2025 года (какие дни принесут лучший улов) и о секретах успешной рыбалки в жару (как выбрать лучшее место, время и прикорм).
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