Нерестовый запрет отменен? Как рыбачить летом безопасно и законно

Кто и когда может менять ограничения для рыбаков

В Госрыбагентстве напомнили, что летний сезон рыболовства 2025 года в условиях войны имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, собираясь на "тихую охоту".

Так, на период действия военного положения в Украине установлен запрет на передвижение по водоемам маломерными плавсредствами (лодками, катерами, яхтами).

При этом местные органы власти в отдельных регионах Украины могут устанавливать и другие дополнительные ограничения на любительское рыболовство.

"Идете на водоем - проверьте заранее сообщение военной администрации по навигации или возможных других запретов для рыболовства в условиях военного положения. Не подвергайте опасности себя и других", - отметили в госагентстве.

Правила для любителей: как ловить рыбу законно

Каждый рыбак, который планирует отдых на водоеме, должен помнить о необходимости соблюдения Правил любительского рыболовства.

Так, любительский лов водных биоресурсов разрешается удочками и спиннингами всех видов. При этом можно использовать искусственную или естественную приманку с общим количеством крючков не более 7 на человека.

Суточная норма вылова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для вылова.

Отмечается, что, согласно правилам, во время рыбалки украинцы должны иметь при себе средство для измерения размера водных биоресурсов - для обеспечения самостоятельного контроля размеров выловленных представителей ихтиофауны.

Кроме того, чтобы при осуществлении любительского рыболовства невольно не стать браконьером, важно не забывать о минимально разрешенных для вылова размерах водных биоресурсов.

Отмечается, что для внутренних водоемов Украины они являются такими:

сом европейский - 80 см;

белый амур, толстолоб (белый и пестрый) - 60 см в днепровских водохранилищах, 40 см - в других внутренних водных объектах;

щука - 50 см;

судак обыкновенный - 42 см;

лещ, сазан (карп) - 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см - в других внутренних водных объектах;

белька - 30 см;

сиг - 25 см;

голавль, чехонь - 24 см;

синец - 22 см;

линь, форель ручьевая, рыбец обыкновенный - 20 см;

плотва, тарань - 18 см в днепровских водохранилищах, в других внутренних водных объектах - без ограничений по размеру;

речные раки - 11 см в днепровских водохранилищах, 10 см - в других внутренних водных объектах.

Минимально разрешенные для вылова во внутренних водоемах размеры рыб (инфографика: darg.gov.ua)

В Госрыбагентстве добавили, что для всех других видов водных биоресурсов (кроме тех, которые занесены в Красную книгу Украины и вылов которых запрещен) минимальный размер, разрешенный к вылову во внутренних водоемах, не ограничен.

"Итак, уважаемые рыбаки, придерживайтесь природоохранного законодательства и рыбачьте ответственно", - обратились к украинцам.

Уточняется, что когда на крючок попадает рыба, размер которой меньше минимально разрешенного, ее нужно:

осторожно снять;

выпустить обратно в водоем.

"Давайте вместе беречь природные богатства наших водоемов", - подытожили в Госрыбагентстве.