Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС

Євросоюз і країни Шенгенської зони вводять спеціальні ковід-сертифікати, які спростять подорожі для їх власників. Українські чиновники готують аналогічний документ, який хочуть використовувати не тільки для закордонних поїздок, але і всередині країни. Детальніше – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Євросоюз готується до відкриття кордонів. Однією з умов для в'їзду стане цифровий ковід-сертифікат – EU Digital Covid Certificate. Його ще нерідко називають імунним паспортом, зеленим паспортом, паспортом про вакцинацію, ковід-паспортом тощо. В ЄС сподіваються запустити їх вже з 1 липня.

"Сертифікат EU Digital COVID Certificate (який раніше називався Digital Green Certificate) сприятиме безпечному вільному пересуванню під час пандемії. Він послужить доказом того, що людина була щеплена, отримала негативний результат тесту або одужала від COVID-19", – сказали РБК-Україна у відділі преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

Ця ідея далеко не нова. Введення документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, в світі обговорюють вже місяцями. Першими країнами, що втілили ці плани в життя, стали Ісландія та Ізраїль. Ще сім країн Євросоюзу вирішили ввести цифровий сертифікат, не чекаючи його запуску по всьому блоку. Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща почали видавати цей документ з 1 червня.

Новий порядок діятиме і для громадян третіх країн, які бажають потрапити до ЄС. Кабінет міністрів обіцяє, що Україна не залишиться в ізоляції. В уряді готують аналогічний документ, який, за твердженням чиновників, дозволить нашим громадянам подорожувати до Європи. У МОЗ кажуть, що цей сертифікат пригодиться не тільки для закордонних поїздок, але і для внутрішнього користування.

По Європі з щепленням

Наприкінці травня Рада ЄС послабила критерії, за якими відкрито доступ на територію Союзу і Шенгенської зони. Вони можуть приймати туристів з країн, де число заражень за останні два тижні не більше 75 на 100 тисяч осіб. Раніше цей показник становив 25 інцидентів на 100 тисяч населення. Крім цього, зберігається умова про норму підтверджених випадків – не вище 4% позитивних тестів.

Для таких країн, як Україна, що не вписуються в ці пороги, буде альтернатива. Зараз Євросоюз закінчує фінальні приготування до запуску єдиного ковідного сертифіката, який спростить переміщення всередині блоку. Остаточне затвердження документа заплановано на пленарній сесії Європарламенту 7-10 червня.

"Сертифікат може використовуватися у всіх державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. Крім того, зараз тривають переговори про їх використання Швейцарією", – пояснили виданню в Представництві ЄС в Україні.

Євросоюз запускає єдиний формат паспортів вакцинації (фото: GettyImages)

Євросоюз також планує визнавати аналогічні сертифікати від третіх країн, якщо вони відповідають їхнім стандартам. Для сумісності так званих "ковід-паспортів", які будуть вводити як в ЄС, так і за межами блоку, до їх розробки залучена Всесвітня організація охорони здоров'я.

У цей сертифікат будуть вносити кілька видів інформації, щоби недопустити дискримінації людей. Перший – підтвердження повної вакцинації від COVID-19, яким саме препаратом і коли. Якщо людина поки не змогла отримати щеплення – це не означає, що шлях до Євросоюзу для неї закритий. Для сертифіката також підійде інформація про негативний тест на коронавірус за 72 години до поїздки або тест про наявність антитіл, проведений протягом півроку.

Він буде в електронній або паперовій формі з QR-кодом, який допоможе підтвердити справжність ковід-карти. Для перевірки цифрових підписів у документі Євросоюз створює систему зв'язку баз даних усіх країн блоку. Сертифікат буде дійсний протягом 12 місяців. На практиці мова йде про три різні сертифікати, стверджують в Європарламенті.

У перспективі цей ковід-документ має позбавити туристів від тестування і самоізоляції по прибуттю. Але кожна європейська країна залишає за собою право вводити додаткові карантинні обмеження і вимоги, якщо відбудеться сплеск захворюваності. І водночас, якщо якісь карантинні обмеження знімаються, то туристи із "зеленим сертифікатом" також зможуть цим скористатися.

Український уряд вже готує схожий документ, який буде враховувати всі вимоги ЄС і ВООЗ. Над його запуском працюють Міністерства охорони здоров'я і цифрової трансформації, Національна служба здоров'я, МЗС і Держприкордонслужба.

У Кабміні анонсують, що отримати ковідний сертифікат українці зможуть вже з липня. Для цього непотрібні додаткові закони, уточнив у розмові з виданням голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У цьому документі, як і в європейському зразку, буде інформація про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або одужання від COVID-19.

"Ми встигаємо запустити бета-версію з 1 липня. Повноцінно в липні вона запрацює. На перших порах це буде виключно в електронній формі", – розповів РБК-Україна заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

Ковідні паспорти з часом з'являться і в паперовому вигляді, але спочатку тільки в електронному (фото: GettyImages)

Ковідні сертифікати запустять на основі даних в Електронній системі охорони здоров'я, сказали виданню в Мінцифрі. Під час подорожі власник документа мусить мати його при собі в електронному або паперовому вигляді. Як пояснили у відомстві, отримати його можна буде кількома способами.

"З 1 липня електронну версію за допомогою програми або порталу "Дія". У додатку сертифікат відобразиться як один з документів, на порталі буде можливість завантажити його в PDF-форматі і за необхідності роздрукувати. Пізніше паперову версію сертифіката можна буде отримати в закладі охорони здоров'я. Уряд також розглядає можливість отримання паперової версії в ЦНАП", – додали в Мінцифрі.

Поки ж українці, які отримали два щеплення, можуть за потреби оформити міжнародне свідоцтво про вакцинацію і показати його на кордоні. Не варто плутати його з ковід-сертифікатами. Це свідоцтво діє у світі вже роками. Його вимагають, наприклад, для підтвердження щеплення від жовтої лихоманки.

Вакцина та внутрішній сертифікат

Чиновники запевняють, що наш сертифікат дозволить подорожувати до Євросоюзу і буде визнаний країнами блоку. Комісія ЄС, зі свого боку, також надає допомогу українській стороні, щоби забезпечити технічну сумісність ковід-документів.

"Для полегшення поїздок громадян України в ЄС Комісія розпочала контактувати з українською владою з метою забезпечення сумісності українських цифрових сертифікатів з EU Digital Covid Certificate", – розповіли виданню в Представництві ЄС в Україні.

Що стосується відвідування інших країн поза ЄС – це залежить від того, які варіанти ковід-довідок вони можуть зажадати для в'їзду. Тоді з ними мають зв'язатися представники Міністерства закордонних справ для взаємного узгодження документів.

"МЗС України опрацьовує з Європейською Комісією питання взаємного визнання сертифікатів вакцинації після їх затвердження. Українське зовнішньополітичне відомство також взаємодіє із низкою іноземних держав з метою укладення на двосторонній основі угод про взаємне визнання сертифікатів вакцинації", – сказав РБК-Україна речник МЗС Олег Ніколенко.

Співрозмовники видання прогнозують, що європейський варіант сертифіката, який вводить Україна, все-таки буде визнаний і іншими державами за межами ЄС.

"Ми будемо працювати над тим, щоби наші документи були підтверджені різними країнами, наприклад, Ізраїлем, США, Кіпром, Швейцарією. Вже зараз йде робота з Держприкордонслужбою, щоби ми технічно могли перевіряти і європейські сертифікати", – пояснив Кучер.

Вакцини, якими роблять щеплення в Україні, підходять для ковідних паспортів (фото: GettyImages)

Важливий нюанс, який турбує багатьох, хто вже щеплений або збирається отримати укол – придатність вакцин. Справа в тому, що члени ЄС зобов'язані визнавати документи про щеплення вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Поки таких тільки чотири – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. При цьому кожна країна Євросоюзу може визнавати документи про вакцинацію й іншими препаратами, зокрема – які екстрено схвалені ВООЗ.

В Україні використовують два варіанти AstraZeneca, обидва рекомендовані до екстреного використання ВООЗ: південнокорейського виробництва від SK Bioscience і індійського – CoviShield. Один зі співрозмовників РБК-Україна в МОЗ пояснив: ці вакцини все одно розглядаються Європою як AstraZeneca, тому з ними проблем виникнути не має.

Також українцям роблять щеплення вакциною CoronaVac від китайської компанії Sinovac. Днями вона отримала рекомендацію ВООЗ, але поки не має схвалення EMA.

"В Україні використовуються тільки ті вакцини, у яких є прекваліфікація ВООЗ. Ці ж вакцини використовуються і в ЄС. CoronaVac днями має отримати дозвіл і європейського регулятора EMA. Такого, що людина не зможе потрапити в ЄС за ковід-сертифікатом, тому що вона щеплена CoronaVac – такого не буде", – сказав РБК-Україна Михайло Радуцький.

Це підтверджують і в МОЗ. Варто сказати, що китайські препарати активно використовують і в Угорщині. За словами Кучера, Євросоюз визнаватиме документи з усіма вакцинами, рекомендованими ВООЗ.

"Чи пустять в Європу людину, щеплену вакциною CoronaVac? Пустять. Нею вакцинується безліч людей в Китаї. Ми усвідомлюємо і внесок Китаю в європейську економіку, і кількість людей, яка приїжджає з Китаю в Європу по бізнесу. Дуже навряд чи, що в Європі відмовляться визнавати китайські вакцини, які, до того ж, мають схвалення ВООЗ", – зазначив заступник міністра охорони здоров'я.

Тому перебирати вакцинами заради поїздок до ЄС українцям не варто. Тим більше, що факт отримання щеплення і ковід-документа може бути корисний всередині країни. У МОЗ вже не раз з обережністю допускали низку привілеїв для щеплених громадян і власників імунних сертифікатів.

"Всередині країни уряд поки не планує давати будь-які переваги тій людині, у якої буде ковід-сертифікат. Головна преференція – щеплена людина не зіткнеться з ускладненнями від ковіду і важким перебігом цієї хвороби", – говорить Радуцький.

Як пояснили РБК-Україна в Мінцифрі, в планах Кабміну зробити ще й внутрішню версію ковідного сертифіката. "Уряд ще має ухвалити рішення про те, коли і за яких обставин його будуть використовувати. Можливо, для відвідування таких масових заходів, як концерти", – розповіли у відомстві.

Один із варіантів, який розглядають в МОЗ – це застосування ковід-сертифікатів в регіонах червоної зони. Це допоможе згладити економічний удар від локдауну, пояснив заступник міністра Ярослав Кучер.

"Тоді ми вже не будемо повально закривати всі громадські заклади. Якщо в закладі персонал щеплений або у них є антитіла, ми його не закриємо і будемо пускати туди вакцинованих людей. Якщо епідемічна ситуація вимагатиме закриття торгових центрів або громадського транспорту – ми їх закриємо для тих, хто не провакцинований. Всі ці приклади дуже умовні, але якось так має бути", – уточнив чиновник.

За його словами, всі ці "поблажки" будуть прописані в окремій постанові Кабміну не раніше липня. З одного боку, вони можуть бути додатковим стимулом, який підігріє інтерес українців до щеплень. З іншого – в умовах обмеженого доступу до вакцин це може виявитися неробочим інструментом, який загострить імунну нерівність в суспільстві.

Навіть якщо до кінця літа вдасться прищепити шість мільйонів громадян – це навіть не п'ята частина дорослого населення країни. Тому, вводячи будь-які переваги, Кабмін має і буде виходити як мінімум від темпів і масштабів вакцинації.