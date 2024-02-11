Непростой процесс. Готова ли инфраструктура Украины принять F-16: ответ Игната

"Знаете, можно было бы уже их здесь разместить и они взлетали бы, как они это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того чтобы осуществлять взлет и посадку, нужно какое-то управление ими, системы связи и другое. Логистика безусловно, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины", - отметил Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, подготовка инфраструктуры для будущих F-16 сегодня является очень серьезной, особенно в условиях боевых действий. Чтобы враг не смог достать истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы, хранилища и "другие моменты".

"Безусловно F-16 станет целью для оккупантов. Должны сделать все, чтобы инфраструктура, которая готовится, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее не очень простой процесс, особенно, когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация происходит, пилоты учатся", - добавил Игнат.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Уже недавно стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и начала тренировки на F-16 в Дании.

Также в конце декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.