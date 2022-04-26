RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У невизнаному "Придністров'ї" підірвали дві вежі зв'язку, - ЗМІ

Фото: в невизнаному "Придністров'ї" підірвали дві вежі зв'язку (esp.md)
Автор: Марія Кучерявець

На території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи. Попередньо, повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Сьогодні вночі у селищі Маяк Григоріопольського району сталися вибухи. Інформація офіційно підтверджена. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Згодом так зване "МВС" невизнаного Придністров'я підтвердило інформацію, що внаслідок двох вибухів у селищі Маяк з ладу було виведено дві потужні антени радіоцентру. Вони нібито ретранслювали російське радіо.

Нагадаємо, раніше у невизнаному Придністров'ї заявили про нібито обстріл "Міністерства держбезпеки".

Після чого в Міноборони України пояснили, що серія вибухів у будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" невизнаного Придністров'я - це спланована провокація російських спецслужб. Москва продовжить теракти в Тирасполі та інших містах окупованої території Молдови.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриднестровьеВійна Росії проти України