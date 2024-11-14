"Неприятные вещи прошли". Звезда сборной Украины смоделировал возвращение на поле

Футболіст получил тяжелое повреждение еще в сентябре, пережил хирургическое вмешательство, много дней провел на больничной койке. Но самое страшное позади, уверен он.

"Неприятные вещи уже прошли. Первые два-три дня после операции был дискомфорт, но последние три недели я уже очень много работаю. Восстановление идет по плану, даже гораздо лучше, чем мы хотели. Много работы на мобилизацию и укрепление голеностопа, верхних и нижних мышц", – рассказал Малиновский о своем состоянии.

Игрок также сообщил, что врачи с реабилитологами разработали для него специальную программу восстановления. Каждую неделю ее результаты анализируются: специалисты проверяют, улучшилась ли гибкость голеностопа.

"21 ноября будет ровно два месяца, как я травмирован. Уже в голове моделирую, как вернусь на поле, – признался Малиновский. – Все меня ждут и мне очень приятно было, что ребята из национальной сборной во время октябрьского сбора позвонили мне, мы немного посмеялись. Это было очень приятно. Такие вещи придают силы, чтобы скорее восстановиться".

Травма Малиновского: что известно

31-летний полузащитник получил жуткое повреждение 21 сентября в матче 5-го тура Серии А против "Венеции". Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Уже на следующий день футболист был прооперирован. Тогда же врачи назвали ориентировочные сроки его восстановления – от трех месяцев.

В нынешнем сезоне Малиновский успел провести 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл на старте Лиги наций 10 минут против Албании и 12 – против Чехии.