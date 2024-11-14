"Неприятные вещи прошли". Звезда сборной Украины смоделировал возвращение на поле

Полузащитник национальной команды Украины и итальянского клуба "Дженоа" Руслан Малиновский успешно восстанавливается после травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion Radio.
Футболіст получил тяжелое повреждение еще в сентябре, пережил хирургическое вмешательство, много дней провел на больничной койке. Но самое страшное позади, уверен он.
"Неприятные вещи уже прошли. Первые два-три дня после операции был дискомфорт, но последние три недели я уже очень много работаю. Восстановление идет по плану, даже гораздо лучше, чем мы хотели. Много работы на мобилизацию и укрепление голеностопа, верхних и нижних мышц", – рассказал Малиновский о своем состоянии.
Игрок также сообщил, что врачи с реабилитологами разработали для него специальную программу восстановления. Каждую неделю ее результаты анализируются: специалисты проверяют, улучшилась ли гибкость голеностопа.
"21 ноября будет ровно два месяца, как я травмирован. Уже в голове моделирую, как вернусь на поле, – признался Малиновский. – Все меня ждут и мне очень приятно было, что ребята из национальной сборной во время октябрьского сбора позвонили мне, мы немного посмеялись. Это было очень приятно. Такие вещи придают силы, чтобы скорее восстановиться".
31-летний полузащитник получил жуткое повреждение 21 сентября в матче 5-го тура Серии А против "Венеции". Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.
Уже на следующий день футболист был прооперирован. Тогда же врачи назвали ориентировочные сроки его восстановления – от трех месяцев.
В нынешнем сезоне Малиновский успел провести 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл на старте Лиги наций 10 минут против Албании и 12 – против Чехии.
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