Ребров сенсационно вызвал в сборную Украины дебютанта вместо звезды "Динамо"

Защитник львовского "Руха" Алексей Сыч получил дебютный вызов в ряды национальной команды Украины на решающие поединки Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

23-летний универсал желто-черных поедет в лагерь сборной Украины. В команде Сергея Реброва он заменит защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика.

Сыч впервые приглашен в состав "сине-желтых". Ранее он выступал за молодежную сборную Украины (22 матча) и олимпийскую команду (3 поединка). Правый защитник, который также может закрыть позиции в центре и опорной зоне, основной исполнитель "Руха" (11 матчей в Премьер-лиге, 3 результативных передачи).

Тымчик стал очередной утратой сборной Украины перед ноябрьским окном Лиги наций. 16 ноября "сине-желтые" встретятся с Грузией, а 19 ноября будут противостоять Албании. Подопечные Реброва обязаны побеждать, чтобы претендовать на выход в Дивизион A.

Кто такой Алексей Сыч

Уроженец села Заря неподалеку от Ровно, воспитанник львовских "Карпат". Дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2019/20.

Летом 2020-го свободным агентом перебрался в "Рух". На правах аренды защищал цвета галицких "Карпат" во Второй лиге, а в сезоне 2022/23 выступал за бельгийский "Кортрейк" (17 матчей, 1 гол). Основным исполнителем "Руха" стал в прошлом сезоне, сыграв все 30 поединков Премьер-лиги.

В составе молодежной сборной Украины дошел до полуфинала Евро-2023. Отец – Николай Сыч – играл за "Карпаты", луцкую "Волынь" и ряд других команд.