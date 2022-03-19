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"Непередбачувані наслідки". Німеччина виключає введення безпольотної зони над Україною

Фото: міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (facebook.com/Christine.Lambrecht)
Автор: Сергей Новиков

Північноатлантичний альянс (НАТО) не запроваджуватиме безпольотну зону над Україною. Оскільки це загрожує "непередбачуваними наслідками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт для Süddeutsche Zeitung.

За її словами, НАТО не стане втручатися у війну Росії проти України.

"Північноатлантичний альянс не стане воюючою стороною, і в даному відношенні нічого не зміниться", - підкреслила Ламбрехт.

Крім того, вона в черговий раз закликала Київ створити безпольотну зону над Україною, обґрунтувавши відмову "непередбачуваними наслідками".

Нагадаємо, до цього офіційний представник Білого дому Джен Псакі теж виключила введення безпольотної зони над Україною, оскільки США "не бажають вплутуватися в третю світову війну".

Зазначимо, окремі члени НАТО, такі як країни Балтії, виступають за закриття українського неба.

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