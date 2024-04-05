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Неверно сняли показатель газового счетчика. Как изменить данные

Иллюстративный фото: что делать, если неправильно сняли показатель газового счетчика (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинцы, пользующиеся газом, должны своевременно передавать в газовые компании данные по счетчикам. Однако иногда пользователи вводят не те числа потребления голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтавагаз".

В случаях, если по ошибке был передан неправильный показатель, его можно изменить. Однако это следует делать на следующий день.

Главное – успеть сделать это до 5 числа. Тогда он будет учтен при расчете объема потребленного газа за предыдущий месяц.

"Специалисты службы учета газа обязательно исправят ошибку, как только получат от Вас новые данные и проведут проверку на их корректность", - говорится в сообщении.

Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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