Неверно сняли показатель газового счетчика. Как изменить данные

Украинцы, пользующиеся газом, должны своевременно передавать в газовые компании данные по счетчикам. Однако иногда пользователи вводят не те числа потребления голубого топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Полтавагаз".
В случаях, если по ошибке был передан неправильный показатель, его можно изменить. Однако это следует делать на следующий день.
Главное – успеть сделать это до 5 числа. Тогда он будет учтен при расчете объема потребленного газа за предыдущий месяц.
"Специалисты службы учета газа обязательно исправят ошибку, как только получат от Вас новые данные и проведут проверку на их корректность", - говорится в сообщении.
Ранее Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.
Напомним, что поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.
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