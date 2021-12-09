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Неправильно з етичного погляду: у Британії відкинули введення обов'язкової COVID-вакцинації

Автор: Іванна Шовкун

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що загальна обов'язкова вакцинація - це неправильно з етичної точки зору. Він спростував інформацію, що уряд країни розглядає такий варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо ви говорите про обов'язкову загальну вакцинацію, я вважаю, що це неправильно з етичного погляду. Але навіть на дуже практичному рівні це просто не спрацює. Вакцинація має бути позитивним рішенням", - сказав міністр Британії.

Він зазначив, що його не цікавлять примусові щеплення. Проте винятком назвав умови високого ризику, коли заповнені всі ліжка у лікарнях та не вистачає соціальної допомоги. Тоді в майбутньому Британія, можливо, ухвалить відповідний закон про вакцинацію.

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що країни, які розглядають можливість запровадження обов'язкових вакцин у боротьбі з коронавірусом, мають забезпечити дотримання прав людини. Вона наголосила, що примусова вакцинація є неприпустимою.

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ВеликобританіяВакцинація