Неправильно з етичного погляду: у Британії відкинули введення обов'язкової COVID-вакцинації

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що загальна обов'язкова вакцинація - це неправильно з етичної точки зору. Він спростував інформацію, що уряд країни розглядає такий варіант.

"Якщо ви говорите про обов'язкову загальну вакцинацію, я вважаю, що це неправильно з етичного погляду. Але навіть на дуже практичному рівні це просто не спрацює. Вакцинація має бути позитивним рішенням", - сказав міністр Британії.

Він зазначив, що його не цікавлять примусові щеплення. Проте винятком назвав умови високого ризику, коли заповнені всі ліжка у лікарнях та не вистачає соціальної допомоги. Тоді в майбутньому Британія, можливо, ухвалить відповідний закон про вакцинацію.