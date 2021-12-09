Неправильно с этической точки зрения: в Британии отвергли введение обязательной COVID-вакцинации

"Если вы говорите об обязательной всеобщей вакцинации, я считаю, что это неправильно с этической точки зрения. Но даже на очень практическом уровне это просто не сработает. Вакцинация должна быть положительным решением", - сказал министр Британии.

Он отметил, что его не интересуют принудительные прививки. Однако исключением назвал условия высокого риска, когда заполнены все койки в больницах и не хватает социальной помощи. Тогда в будущем Британия, возможно, примет соответствующий закон о вакцинации.