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Несовершеннолетним запретят заходить на сайты с электронными сигаретами: что известно

Фото: веб-сайты по продаже электронных сигарет будут проверять возраст посетителей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кабинет министров принял важное решение о работе веб-сайтов по продаже электронных сигарет. Во время хода на сайт будет проверяться возраст посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Кабинет Министров Украины сегодня, 11 августа, принял решение, согласно которому, веб-сайты производителей и импортеров электронных сигарет и систем нагревания табака будут проверять возраст посетителей. В список таких сайтов попадают страницы, содержащие информацию о:

  • продажа,
  • обслуживание,
  • и комплектующие табачных и никотинсодержащих изделий.

Вход на сайты по продаже табачных систем и электронных сигарет будет осуществляться по документам, подтверждающим возраст посетителя. Система идентификации будет разрабатываться.

Соответствующее постановление чиновники разработали во исполнение требований закона № 1978 по охране здоровья населения от вредного влияния табака.

"Внедрение лучших практик ЕС будет способствовать защите детей и молодежи от вредного влияния табачных изделий, ограничит доступ к ним и использование их несовершеннолетними", - отметили в министерстве.

Сигареты в Украине

По данным КМИС, распространенность курения с началом полномасштабной войны претерпела некоторые существенные изменения. Так, 42,3% ответили, что война никак не сказалась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или меньше.

По данным аудиторской компании KPMG, Украина является вторым по величине рынком в Европе по уровню нелегальной торговли сигаретами, уступая только Франции. Согласно отчету, в 2022 году уровень нелегальной торговли сигаретами в Украине оценивался в 19,9%, а ущерб бюджету составил 636 млн евро.

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