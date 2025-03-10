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Неуважительно и отталкивающе. Премьер Гренландии отреагировал на "предложения" Трампа стране

Понедельник 10 марта 2025 11:30
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Неуважительно и отталкивающе. Премьер Гренландии отреагировал на "предложения" Трампа стране Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала второго срока президентства глава Белого дома Дональд Трамп не проявил уважения Гренландии, что отталкивает от более тесного сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Гренландии Муте Бурупа Эгеде, которого цитирует The Guardian.

Как напоминает The Guardian, недавно Трамп повторил свое "обещание" гренландцам "защитить" их и "сделать богатыми", если Гренландия войдет в состав Соединенных Штатов Америки (США).

"Выбор времени для его комментариев является несколько проблематичным, поскольку во вторник гренландцы пойдут на избирательные участки, выбирая свое следующее правительство", - добавляет издание.

Эгеде, в свою очередь, заявил, что комментарии Трампа были неуважительными с начала его второго срока президентства. В частности он назвал вмешательство республиканца контрпродуктивными, а также отталкивающими для некоторых людей от идеи более тесного сотрудничества со Штатами.

"Существует мировой порядок, который шатается на многих фронтах - и президент Соединенных Штатов, который является очень непредсказуемым - таким образом, что заставляет людей чувствовать себя неуверенно", - добавил он.

Посягательства Трампа на Гренландию

Еще во время первого срока президентства Трамп уже выражал заинтересованность в приобретении Гренландии. Также после месседжей во время второго срока король Дании Фредерик Х изменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова.

Между тем СМИ объясняют, что высказывания Трампа могут быть вызваны политикой противодействия России и Китаю.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
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