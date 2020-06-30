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Через негоду у Варшаві затопило вокзали, метро та будівлі міністерств 

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 09:23
Через негоду у Варшаві затопило вокзали, метро та будівлі міністерств 
Фото: наслідки негоди у Варшаві (fakt.pl)

До рятувальників через негоду надійшло 741 звернення про допомогу

Внаслідок сильних злив у Варшаві було затоплено безліч вулиць, домів, лікарень, вокзалів, станцій метро і навіть міністерств. Заступник мера Варшави Рената Казновська заявила, що востаннє так заливало столицю Польщі два роки тому.

Про це повідомляє варшавська міська рада у Facebook.

За словами Ренати Казновської, у Варшаві випало понад 40 л на 1 кв метр, однак завдяки швидкій реакції всіх відповідних служб ситуацію вдалося опанувати. Зазначається, що до рятувальників через негоду надійшло 741 звернення про допомогу.

Крім того, польські метеорологи надали дані, згідно з якими протягом 10 хвилин в деяких районах міста випало 22 мм опадів.

Фото: наслідки негоди у Варшаві (twitter.com)

Нагадаємо, у Міжгірському районі Закарпатської області за дві години випала 20-денна норма дощів.

Також раніше повідомлялось про трьох загиблих від руйнівних паводків у західних областях України.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ГідрометцентрВаршава
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