Через непогоду в Україні затопило три області

У трьох областях через погіршення погодніх умов спостерігається підтоплення населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, в Івано-Франківська область було підтоплено 39 житлових будинків 170 дворогосподарств у 15 населених.

"Станом на 7 годину залишаються підтопленими 16 житлових будинків в Коломийському районі та 117 дворогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки зміни погоди (dsns.gov.ua)

У Херсонській області було підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, а у Кіровоградській області - 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

Нагадаємо, вчора у Кіровоградський та Вінницькій області через різку зміну погоди підтоплені більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення.

Зокрема, в ніч з 5 на 6 червня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 80 населених пунктів у 7 областях, а саме: Херсонська - 18 н.п., Черкаська - 17 н.п., Житомирська - 14 н.п., Київська - 12 н.п., Хмельницька - 9 н.п., Кіровоградська - 6 н.п. та Волинська - 4 н.п.