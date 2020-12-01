Через негоду в Україні без світла залишилися 56 населених пунктів у трьох областях

В Україні в результаті негоди в ніч з 30 листопада на 1 грудня без світла залишилися 56 населених пунктів у трьох областях. З-за сильного вітру спрацювала система захисту ліній електропередач.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без світла залишилися 39 населених пунктів у Сумській, 16 - в Одеській, і 1 - у Донецькій областях.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомили рятувальники.

Відзначимо, 30 листопада в Україні різко погіршилася погода. Синоптики повідомляли про сніг з дощем, налипання мокрого снігу та ожеледиці. Також через ускладнення погодних умов водіям радять бути вкрай уважними на дорогах.

Сьогодні, 1 грудня, на півдні, півночі і в центрі України очікується сніг. Температура повітря вдень у межах -1 +7, а вночі в більшості регіонів будуть заморозки.

Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода у перші дні грудня. Перший місяць зими почнеться з дощів і мокрого снігу в частині областей. Нічна температура повітря подекуди опуститься до -10 градусів.