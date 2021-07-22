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Через негоду в Україні загинули двоє людей, ще семеро потрапили в лікарні

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Четвер 22 липня 2021 08:11
Через негоду в Україні загинули двоє людей, ще семеро потрапили в лікарні Фото: в Україні загинули дві людини через негоду (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

На території України ускладнилася погода. В результаті падіння дерев загинуло дві людини та сім госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Загалом, протягом минулої доби пошкоджено 100 покрівель та повалено 90 дерев.

Зокрема, вчора у місті Дружківка та місті Костянтинівка Донецької області внаслідок падіння дерев одна людина загинула та сім потрапили в лікарні.

Крім того, ще одна людина загинула внаслідок падіння конструкцій даху у селі Мусіївка Міловського району Луганської області.

Раніше повідомлялося, що сьогодні дощі будуть у центральних, східних, західних та південних областях. Температура повітря коливатиметься від +21 до +28.

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