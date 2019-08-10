Через негоду в Україні знеструмлені населені пункти в шести областях

Через негоду в Україні знеструмлені 129 населених пункти в шести областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, знеструмлено населені пункти у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Донецькій та Волинській областях.

"В ніч з 9 на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у 6 областях, а саме: Київська - 51, Чернігівська - 32, Сумська - 26, Житомирська - 16, Донецька - 3 та Волинська - 1. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у Миколаївській області через негоду повалено 35 дерев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 9 серпня, Київ накрив ураган. Через сильний вітер та зливу у місті було повалено дерева. Крім того, через негоду у столиці утворилися затори, рух транспорту було ускладнено. Зазначимо, ураган у Києві спостерігається вдруге за тиждень.