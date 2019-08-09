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Київ другий день поспіль накриває ураган

Новини » Суспільство    09.08.2019 - 17:25
Київ другий день поспіль накриває ураган
Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

У Києві через сильний дощ затоплені вулиці

Ураган накриває Київ другий день поспіль - у столиці сильний вітер, через дощ затоплені вулиці, передає кореспондент РБК-Україна.

 

Фото: ураган у Києві (РБК-Україна)

Відзначимо, через ураган в Києві утворилися численні пробки. Зокрема, на правому березі столиці рух ускладнений на Наддніпрянському шосе, Хрещатику, проспекті Степана Бандери, на Лук'янівці, в районі станції метро "Шулявська".

На лівому березі Києва пробки утворилися на Дніпровській набережній, Харківському шосе, Дарницькому шосе, в районі станції метро "Бориспільська". Також ускладнено рух на мосту Метро і Південному мосту.

Київ другий день поспіль накриває ураган

Фото: затори у Києві 

Як повідомили у КМДА, за даними синоптиків, гроза та пориви вітру до 20 м/с утримаються у Києві  до кінця доби 9 серпня. Наразі у Києві оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, вчора 8 серпня Київ і область також накрив ураган. Через негоду в столиці було повалено дерева, пошкоджено лінії електропередач. У деяких районах дерева падали на проїжджу частину, блокуючи тим самим рух транспорту.

Відзначимо, негода вчора накрила Україну, в результаті чого були затоплені вулиці. За даними рятувальників, через негоду в Україні вчора загинула одна людина, ще одна травмована.

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