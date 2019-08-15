Через негоду в Україні понад 150 населених пунктів залишилися без світла

Через негоду станом на ранок четверга, 15 серпня, в Україні залишається без електропостачання 151 населений пункт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, знеструмлені населені пункти у п’яти областях.

"Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) знеструмлено 151 населений пункт у 5 областях, а саме: Чернігівська - 61, Львівська - 34, Тернопільська - 25, Чернівецька - 19 та Волинська - 12", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що жо відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Прес-служба також інформує, що станом на 7 годину 15 серпня залишаються частково зруйнованими 174 (було 227, відновлено 53) дахи будівель у Чернігівській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні в результаті ускладнення погодних умов було знеструмлено 525 населених пунктів у 13 областях України.

Нагадаємо, станом на 14 серпня в Україні залишалися знеструмленими 205 населених пунктів у п'яти областях.