Через негоду немає світла майже у сотні населених пунктах України

В Україні зранку у неділю, 21 червня, перебої з постачання електроенергії до 89 населених пунктів. Негода знеструмила п'ять областей.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, дощ та пориви вітру змусили спрацювати системи захисту ліній електропередач. Світло відключено у 30 населених пунктах Житомирської області, у 27 н.п. - Волинської, у 18 селах та містечках Чернігівської.

По сім населених пунктів знеструмлено у Чернівецькій та Сумській областях. Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

Також минулої доби, 20 червня, на території 5 областей (Тернопільська, Волинська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька) внаслідок опадів підтоплено 23 підвальних приміщення, 13 криниць, 11 господарств. Також частково пошкоджено дахи 2 будівель. Рятувальники відкачали 1 тисячу 613 кубометрів води.

Крім того, в Івано-Франківській області на дорогах місцевого значення сталися два зсуви ґрунту. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 червня через негоду без електрики залишилися 179 населених пунктів у 4 областях України.