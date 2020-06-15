Через негоду у Києві затопило центральні вулиці: утворилися затори

У Києві через сильні зливи затопило центральні вулиці. В результаті спостерігаються проблеми з рухом громадського транспорту та сильні затори.

Про це повідомили в прес-службі "Київпастранс".

Наголошується, що через скупчення води затримується рух трамваїв №11,12, 14 16,18, 19 по Межигірська - вул.Верхній Вал, а також тролейбусів - №25, 27, 29, 30, 31 по проспекту Бандери С. - завод "Маяк".

"Затримується рух... через скупчення води. На місце направлено відповідальну службу міста", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу Google Maps, у столиці сильні затори спостерігаються в центральній частині міста та на правому березі.

зокрема, серйозні проблеми з рухом зафіксовані по проспекту Героїв Сталінграда, З. Бандери, вулицях Богатирській, Приозерної, Новокостянтиновской, Набережно-Хрещатицькій, Саперно-Слобідській, Набережному шосе, бульварах Дружби Народів, Лесі Українки, Тараса Шевченка, вулицях Мечникова, Скоропадського, Басейній, Хрещатику, Городецького, Січових Стрільців, Чорновола, пропспекте Перемоги, а також на Кільцевій дорозі.

Крім цього ускладнено рух на Південному мосту.

Раніше РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області через негоду розмило дороги в кількох селах.

Також повідомлялося, що синоптики попередили про сильні пориви вітру та загрози в Україні до кінця доби, 15 червня.