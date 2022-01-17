Негода повертається. Україну охоплять шквали та снігопади: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 17 січня в Україні знову погіршиться погода. По всій країні, окрім південних областей йтиме мокрий сніг, а пориви вітру сягатимуть до 17-22 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, вдень по всій Україні йтиме помірний мокрий сніг, окрім південних регіонів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви 17-22 м/с, в Карпатському регіоні місцями 25-28 м/с.
Разом з тим у Карпатах очікується вночі невеликий, а вдень значний снігопад та хуртовини, а також шквали вітру до 25-30 м/с.
Температура повітря становитиме:
Сьогодні у столиці очікується вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -1 +1 градусів, а вночі -2 -4.
Нагадаємо, вчора в Україні через погіршення погоди залишалися без світла 67 населених пунктів.
Додамо, напередодні сильний вітер обрушився на Чернівці, де зірвало дах кінотеатру і обірвало дроти, в результаті чого частина обласного центру була знеструмлена.