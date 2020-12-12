Негода в Україні: без світла залишаються 20 населених пунктів у трьох областях

В Україні через негоду без світла залишаються 20 населених пунктів у Чернівецькій, Київській та Житомирській областях. Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 7 ранку 12 грудня в результаті дощу і сильних поривів вітру залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Чернівецькій, 5 - Київської і 4 - у Житомирській областях.

Нагадаємо, вчора в результаті погіршення погодних умов без світла залишилися 173 населених пунктів у Чернівецькій, Київській і Житомирській областях.

Також РБК-Україна писало, що в Україні на тлі погіршення погодних умов 10 грудня зафіксували 1435 дорожньо-транспортних пригод. В результаті 8 людей загинули, 99 - були травмовані.

Також повідомлялося, що із-за погодних умов 10 грудня відбулися затримки п'яти поїздів. Графік поїздів відновили, однак попередили про можливі зміни при погіршенні погоди.

Зазначимо, сьогодні в Україні оголосили перший рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах.