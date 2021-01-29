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Негода в Україні: без світла залишаються 182 населених пункти

Автор: Роман Тверденко

В Україні після негоди без електрики залишаються 182 населених пункти. Більшість з них в Одеській і Миколаївській областях.

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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

За станом на 20:00 29 січня знеструмлено 100 населених пунктів в Одеській області, 78 - в Миколаївській, 3 - у Кіровоградській і 1 - у Дніпропетровській.

Відновленням подачі електрики займаються бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів модернізувати старі електромережі. Вони повинні бути готові до негоди.

Президенту також доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Раніше РБК-Україна писало, що через сильні снігопади в Україні утворився транспортний колапс. Спостерігались перемети протяжністю близько 30 кілометрів.

Прогноз погоди
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