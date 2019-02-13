Негода в Україні знеструмила майже 200 населених пунктів

Станом на ранок знеструмлено населені пункти в 6 областях

Из-за ухудшения погодных условий в шести областях Украины обесточены 188 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 13 февраля в результате ухудшения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) и срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 188 населенных пунктов в шести областях. В частности, в Черкасской - 74, Киевской - 69, Черниговской - 18, Сумской - 15, Кировоградской - 8 и Днепропетровской - 4 населенных пунктов.

Также сообщается, что к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в ночь на 13 февраля в Украине ожидается похолодание, которое начнется с западных областей.

Отметим, в Киеве сегодня прогнозируется мокрый снег и гололедица. Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций пешеходов и водителей призывают быть осторожными, передвигаясь по городу.