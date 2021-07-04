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Негода пройшлася Україною. Без світла понад 20 населених пунктів

Автор: Дмитро Левицький

Після негоди, яка пройшлася низкою областей України, без електропостачання залишилося понад 20 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Станом на сьогоднішній ранок внаслідок поривів вітру, дощу та грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали у 24 населених пунктах, в результаті чого вони були знеструмлені.

У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській - 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.

Нагадаємо, станом на вчорашній ранок без електропостачання через негоду залишалося понад 90 населених пунктів.

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