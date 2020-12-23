Негода в Києві: сталось більше 160 ДТП та двоє людей постраждали

Фото: негода у Києві (РБК-Україна)

У Києві спостерігається погіршення погодних умов. У результаті негоди правоохоронці, станом на 13:00, зафіксували понад 160 дорожньо-транспортних пригод та дві людини постраждали.

Про це у Facebook повідомив перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький.

На території України сталось 587 ДТП, внаслідок яких 8 осіб загинуло та 35 травмовано.

"На території Києва - всього 161, з яких 2 повідомлення щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 2 особи травмовано", - написав Білошицький.

Нагадаємо, на дорогах Києва утворився транспортний колапс. У місті йде сильний сніг, а також сталось багато дорожньо-транспортних пригод.

У КМДА киян попереджали, що вранці і вдень на дорогах міста буде ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

РБК-Україна писало, що в Києві вранці утворилися значні пробки через снігопад. В місті були 9-бальні затори.