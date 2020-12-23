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Непогода в Киеве: произошло более 160 ДТП и двое человек пострадали

Киев, Среда 23 декабря 2020 14:31
Непогода в Киеве: произошло более 160 ДТП и двое человек пострадали
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киеве наблюдается ухудшение погодных условий. В результате непогоды правоохранители, по состоянию на 13:00, зафиксировали более 160 дорожно-транспортных происшествий и два человека пострадали.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На территории Украины произошло 587 ДТП, в результате которых 8 человек погибли и 35 травмированы.

"На территории Киева - всего 161, из которых 2 сообщения о ДТП с погибшими или травмированными, в результате чего 2 человека травмированы", - написал Билошицкий.

Напомним, на дорогах Киева образовался транспортный коллапс. В городе идет сильный снег, а также произошло много дорожно-транспортных происшествий.

В КГГА киевлян предупреждали, что утром и днем на дорогах города будет гололедица (I уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что в Киеве утром образовались значительные пробки из-за снегопада. В городе были 9-бальные пробки.

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