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Негода у Дніпропетровській області: через обірваний електродріт загинув чоловік

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 00:36
Ілюстративне фото: ремонт електромережі (facebook.com/ato.news)
Ілюстративне фото: ремонт електромережі (facebook.com/ato.news)

Знеструмлено 230 населених пунктів області

У Дніпропетровській області в смт Петриківка внаслідок негоди обірвалися електродроти, від удару струмом там загинув чоловік. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час".

Також сильні дощі і пориви вітру зафыксовано в Кам'янському, Покрові, Марганці та Нікополі.

За інформацією видання, без світла залишилися 230 населених пунктів області.

Як раніше повідомляло ДСНС, у результаті негоди в Дніпропетровській області зафіксовано пошкодження дахів чотирьох житлових будинків, а також будівлі дитячого табору. Крім того, на території області повалено близько 150 дерев, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Нагадаємо, 29-30 червня через негоду в Україні було знеструмлено 384 населених пункти в 10 областях.

 

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Теги публікації: Гідрометцентр, Днепропетровская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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