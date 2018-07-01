Негода у Дніпропетровській області: через обірваний електродріт загинув чоловік

Знеструмлено 230 населених пунктів області

У Дніпропетровській області в смт Петриківка внаслідок негоди обірвалися електродроти, від удару струмом там загинув чоловік. Про це повідомляє місцеве видання "Дніпро Час".

Також сильні дощі і пориви вітру зафыксовано в Кам'янському, Покрові, Марганці та Нікополі.

За інформацією видання, без світла залишилися 230 населених пунктів області.

Як раніше повідомляло ДСНС, у результаті негоди в Дніпропетровській області зафіксовано пошкодження дахів чотирьох житлових будинків, а також будівлі дитячого табору. Крім того, на території області повалено близько 150 дерев, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Нагадаємо, 29-30 червня через негоду в Україні було знеструмлено 384 населених пункти в 10 областях.