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Непогода в Днепропетровской области: из-за обрыва электропровода погиб мужчина

НовостиПроисшествия    01.07.2018 - 00:36
Иллюстративное фото: ремонт электросети (facebook.com/ato.news)
Иллюстративное фото: ремонт электросети (facebook.com/ato.news)

Обесточены 230 населенных пунктов области

В Днепропетровской области в пгт Петриковка в результате непогоды оборвались электропровода, от удара током там погиб мужчина. Об этом сообщает местное издание "Днепр Час".

Также сильные дожди и порывы ветразафиксированы в Каменском, Покрове, Марганце и Никополе.

По информации издания, без света остались 230 населенных пунктов области.

Как ранее сообщало ГСЧС, в результате непогоды в Днепропетровской области зафиксировано повреждение крыш четырех жилых домов, а также здания детского лагеря. Кроме того, на территории области было повалено около 150 деревьев, повреждены 6 легковых автомобилей.

 Напомним, 29-30 июня из-за непогоды в Украине были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.

 

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Теги публикации: Гидрометцентр, Днепропетровская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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