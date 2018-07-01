Непогода в Днепропетровской области: из-за обрыва электропровода погиб мужчина

Обесточены 230 населенных пунктов области

В Днепропетровской области в пгт Петриковка в результате непогоды оборвались электропровода, от удара током там погиб мужчина. Об этом сообщает местное издание "Днепр Час".

Также сильные дожди и порывы ветразафиксированы в Каменском, Покрове, Марганце и Никополе.

По информации издания, без света остались 230 населенных пунктов области.

Как ранее сообщало ГСЧС, в результате непогоды в Днепропетровской области зафиксировано повреждение крыш четырех жилых домов, а также здания детского лагеря. Кроме того, на территории области было повалено около 150 деревьев, повреждены 6 легковых автомобилей.

Напомним, 29-30 июня из-за непогоды в Украине были обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.