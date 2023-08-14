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Недалеко от Стамбула произошел взрыв на судостроительном заводе. Есть раненый и погибший

Фото: недалеко от Стамбула произошел взрыв на судостроительном заводе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Взрыв произошел на корабле, находящемся на обслуживании на верфи в Тузле в провинции Стамбул в понедельник, 14 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.

По предварительным данным, около 10:30 по местному времени 2 рабочих зашли на территорию состава отходов судна. Во время работы в баке для отходов судна произошел взрыв. Вероятная причина взрыва – сжатие газа.

На место происшествия были направлены полиция, пожарная бригада, медицинские бригады и бригады AFAD. Специалисты выяснили, что на месте взрыва один работник погиб и один работник получил легкие ранения.

Пострадавший был госпитализирован. На судне, где произошел взрыв, работали следственно-оперативные группы. Полиция начала расследование по факту взрыва.

Взрыв в Турции

Напомним, возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море раздался взрыв.

Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел при выгрузке зерна на судно.

Ранения получили не менее 10 человек, часть их госпитализировали.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе расследования взрыва в порту Турции необходимо изучить возможную причастность России.

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Турция