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Неподалеку от российского Мурманска разбился вертолет Ми-8

Фото: в России потерпел крушение вертолет Ми-8 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Неподалеку от Мурманска, на северо-западе России, разбился вертолет Ми-8. В результате крушения пострадало по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Вертолет разбился неподалеку от площадки Лавозеро. На борту находилось восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы", - сообщили в экстренных службах России.

Стоит отметить, что сегодня в Мурманской области бушует непогода. В регионе сильные снегопады и ограниченная видимость. Поэтому часть трасс в области перекрыли.

Напомним, сегодня в ряде городов России заявили о "неизвестных летательны аппаратах". В частности, объекты обнаружили в российской Адыгее, в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за якобы неизвестного объекта в воздухе.

Кроме того, в городе Туапсе в Краснодарском крае сегодня ночью горела нефтебаза. Местные власти заявили об "атаке украинских беспилотников".

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