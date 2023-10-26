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Недалеко от оккупированного Токмака слышны взрывы

Иллюстративное фото: недалеко от оккупированного Токмака слышны взрывы 26 октября (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области раздаются взрывы в четверг вечером, 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Недалеко от Токмака оккупанты принимают горячие подарки от ВСУ.
Жители сообщают о громких взрывах", - написал Федоров.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Токмак Запорожской области – город, временно находящийся под оккупацией РФ. В Токмаке постоянно гремят взрывы, часто становящиеся следствием поражения мест скопления российских войск и техники в городе. В последнее время их количество участилось на фоне контрнаступления ВСУ.

В то же время, по последним данным, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. Очевидно, они не отходят от своей уже знакомой тактики живого щита и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил. Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ