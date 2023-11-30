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Непобежденный украинец будет защищать титул чемпиона в Японии: новая дата определена

Фото: Артем Далакян завладел поясом WBA 5 лет назад (instagram.com/artem.dalakyan)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер легчайшего веса Артем Далакян узнал дату и место проведения титульного поединка против японца Сеиго Акуи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ФБУ.

Бой Далакян – Акуи состоится 23 января в Осаке. Сначала поединок был запланирован на 15 ноября. Боксеры должны были выйти в ринг на крытой спортивной арене "Кокугикан" в Токио.

Осенний бой сорвался из-за травмы Такумы Иноуэ. Именно в андеркарде его поединка Далакян должен в восьмой раз защищать титул WBA в легчайшем весе. В этом году украинец провел титульный бой, в котором по единогласному решению судей одолел коста-риканца Хименеса.

Акуи поднялся из любителей в 2014 году. С тех пор он провел 21 бой, одержав 18 побед. Еще один поединок японца завершился ничьей, а дважды он покидал ринг проигравшим. Все бои Акуи прошли на родине.

Кто такой Артем Далакян

Уроженец Баку, в раннем детстве с родителями переехал в Запорожье, а затем – в Днепропетровск. Боксом начал заниматься в 13 лет.

Десятиклассником переехал в Донецк по приглашению "Спортивного клуба Елисеева". Выступал в составе сборной Украины, стал чемпионом мира среди военнослужащих (2006 год). Перешел в профессионалы в 2011 году. На профи-ринге Далакян только побеждал (22 поединка).

Вакантный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) завоевал в 2018-м, победив американца Вилорию в Калифорнии. Спортивное звание – мастер спорта международного класса.

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