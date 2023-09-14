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Непобежденный украинец проведет защиту титула в MMA: известна дата боя

Фото: Ярослав Амосов только побеждал в октагоне (bellator.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боец смешанных искусств Ярослав Амосов получил следующего соперника под эгидой американской спортивной организации Bellator MMA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

29-летний чемпион в полусреднем весе вернется в октагон в ночь на 18 ноября. Поединок состоится в американском Чикаго, штат Иллинойс.

Соперником Амосова станет ямаец Джейсон Джексон. Титульный поединок, который украинец анонсировал еще весной, станет центральным событием вечера Bellator MMA. Под флаги организации Джексон перебрался в 2018 году.

Амосов стал чемпионом летом 2021-го, когда одолел бразильца Лиму единогласным решением судей. В феврале он защитил титул от посягательств американца Сторли. Украинец доминировал во всех пяти раундах и нанес рассечение под глазом.

Кто такой Ярослав Амосов

Уроженец Ирпеня, самбист и боец смешанных искусств. Заниматься самбо начал в 15 лет по инициативе отчима, воспитанник столичной школы "Гермес".

Первые успехи на взрослом уровне пришли в 2012 году. Многократный чемпион Украины, Европы и мира, а в сентябре 2014-го получил титул чемпиона Евразии по профессиональному боевому самбо. Параллельно начал выступления в MMA.

Статистика в Bellator MMA – 27 побед (27 поединков). Получил прозвище "Динамо". В прошлом году отказался от защиты титула на "Уэмбли" и записался в ряды территориальной обороны.

 

 

К слову, накануне UFC объединился с рестлинг-промоушном WWE в совместную корпорацию.

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