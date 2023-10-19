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Непобедимый "Днепр" продолжил яркую серию в сезоне баскетбольной Суперлиги

Фото: Днепровцы наслаждаются лидерством в чемпионате (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорцив

Баскетбольный "Днепр" выиграл шестой матч кряду со старта сезона 2023/24 отечественной Суперлиги. Очередной жертвой команды Владимира Коваля стал "Старый Луцк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Суперлига, регулярное первенство

"Старый Луцк" – "Днепр" – 62:90 (9:29, 14:26, 13:15, 26:20)

 

Фундамент разгромной победы над волынянами вице-чемпион Украины заложил до перерыва. С первых минут днепровцы решили уходить в отрыв и методически увеличивали собственное преимущество. Как следствие, по итогам лишь одной четверти "Днепр" оторвался на 20 (!) пунктов.

Зато к середине второй 10-минутки гранд вышел на рубеж 30 очков преимущества. "Старый Луцк" немного пришел в себя, но остановить мчавшийся к победе днепровский "локомотив" не сумел. Да, в третьей четверти волыняне уступили лишь минимально. В финальной же вообще победили с +6, но этого не хватило для успеха.

Окончательное преимущество "Днепра" составило 28 пунктов. Итак, ребята Коваля уверенно выиграли оба поединка киевского бабла регулярки. Со старта первенства днепровцы одержали 6 побед и лидируют в турнире со стопроцентными показателями.

В отчетном матче самым результативным в составе "Днепра" стал Даниил Сипало. 18-летний защитник набрал 17 очков, сделал 8 подборов и отдал 2 передачи. Тем временем в составе "Старого Луцка" лучшим стал опытный форвард Евгений Коровяков (17+4+4).

К слову, накануне "Прометей" проиграл дома "Лондон Лайонс" в группе Еврокубка.

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