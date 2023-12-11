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"Непобедимые" батальоны ХАМАС находятся на грани уничтожения, - министр обороны Израиля

Иллюстративное фото: батальоны ХАМАС на севере Сектора Газа находятся на грани уничтожения (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Батальоны ХАМАС на севере Сектора Газа сейчас находятся на грани уничтожения. Ранее они казались "непобедимыми".

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Мы окружили последние оплоты ХАМАСа в Джабалии (город в Секторе Газа - ред.) и Шежейе (район в городе Газа - ред.), батальоны, которые считались непобедимыми, которые годами готовились к борьбе с нами, находятся на грани уничтожения", - отметил Галлант. 

Он добавил, что за последние дни израильским войскам сдались сотни боевиков ХАМАС. Это, по его словам, "показывает, что происходит" с террористической группировкой.

Министр уточнил, что среди тех, кто был взят в плен ЦАХАЛом, есть террористы, участвовавшие в нападении на израильские поселения 7 октября.

Что предшествовало

Напомним, уже с ноября Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию в Секторе Газа. 

Израильским солдатам удалось взять под контроль северную часть Сектора Газа, включая крупнейший город палестинского анклава - Газу.

Сейчас Армия обороны Израиля продолжает операцию на юге Сектора Газа. Она уже окружила Хан-Юнис - второй по величине город и даже пробилась в его центр. 

 

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ХАМАСИзраильСектор Газа