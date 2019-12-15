У Непалі автобус з індуїстськими прочанами впав у прірву, є жертви

У Непалі автобус з індуїстськими прочанами з'їхав із шосе і впав у прірву. Про це повідомили у місцевій поліції, передає РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

На місці загинули 14 людей 18 пасажирів дістали поранення.

З азначається, що автобус із 32 пасажирами упав у прірву завглибшки 70 метрів приблизно за 80 кілометрів на північний схід від столиці Непалу Катманду.

Пасажири автобуса поверталися з прощі до індуїстського храму Калінчук Бхагаваті, який лежить на висоті майже 4000 м у районі Долакха.

Нагадаємо, 1 грудня у Тунісі 22 людини загинули і 21 постраждала у результаті ДТП з туристичним автобусом. Він перекинувся і з'їхав у кювет. У ньому знаходилися 43 людини, 22 з них загинули, 21 отримала поранення. Автобус їхав зі столиці Тунісу, належав одному з приватних туристичних агентств.

Також РБК-Україна писало, що вранці 1 грудня в російському Забайкальському краї на 60-му кілометрі дороги Могойтуй-Сретенськ пасажирський автобус через тріснуте колесо злетів з мосту і впав у річку. Тоді було відомо, що в результаті аварії загинули 15 людей і ще 18 постраждали. В автобусі на момент інциденту знаходилися 44 людини. Пізніше у російській поліції заявили про 19 загиблих.

Крім того, ще одна аварія автобуса сталася в Аргентині 28 листопада. В 160 км від Буенос-Айреса перекинувся шкільний автобус, в якому знаходилися 43 дитини і 10 дорослих. В результаті інциденту загинули 2 дитини.