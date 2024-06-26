Позиция важна. Кому могут отказать в боевой должности во время рекрутинга в ВСУ

Владислав говорит, что были случаи, когда кандидата не брали из-за неоднозначной позиции или из-за ее отсутствия по тому или иному вопросу.

"Это, в частности, о батальоне "Вовки да Вінчі". Мы как раз с ними делали первые срезы. Ряд рекрутов, которые проходили на боевые должности по всем характеристикам и требованиям, но их позиция относительно условно Революции достоинства была неоднозначной. Их не брали в подразделение", - делится Грезев.

По его наблюдениям, подобные подходы чаще всего используются во всех идеологических подразделениях, где культура, ценности и традиции являются стержнем.

"Нужно погружаться глубже контекст, но есть много специфических вакансий, где опыт нужен, он имеет практическую сторону. Если говорить о таких более символических вещах, то, я думаю, они присущи именно тем бригадам, где ценности, культура, традиции наружным камнем", - объясняет эксперт.

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По словам Грезева, больше всего людей нужно пехоте, то есть запрос на пехоту на первом месте. На втором месте расположены профессии, относящиеся к медицинской специальности.

На третьем месте по количеству вакансий штабные должности, на четвертом - все, что касается транспортировки.

Пятое место делят вакансии в IT и сфера беспилотных систем.

"Но стоит заметить, что если говорить об IT, то за одной вакансии, как правило, одна должность. Все, что касается боевых специальностей, медицинских, за каждой вакансии может быть много должностей. Если есть вакансия оператор дрона, то большая вероятность, что ищут не одного человека, а 10-15", - объясняет Владислав.

Он отмечает, что количество должностей, стоящих за одной вакансией, является секретной информацией. Ее нельзя ни раскрывать, ни публиковать, потому что таким образом будет раскрыта укомплектованность подразделений.