Необязательно, но желательно: какой набор инструментов должен быть в авто

Убеждение о том, что инструмент в машине – лишний груз, часто оказывается ложным. Иногда у мужчины-водителя возникают ситуации, когда нужно что-то сделать собственными руками – и тогда очень уместным будет минимальный набор инструмента в багажнике.
О минимально полезном наборе инструмента, который должен быть под рукой автомобилиста, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Autobild и Autocentre.
Мы говорим не только о том, чтобы иметь в машине инструмент для ремонта в дороге – не все из нас готовы к этому, и не все автомобили, к счастью, в этом нуждаются. Но потребность что-то починить не всегда связана с самой машиной – наши хозяйственные дела не ограничиваются транспортом. Словом, речь идет о том, что определенный инструмент умелому мужчине может понадобиться всегда.
Но начать все-таки стоит с автомобиля. Они сегодня настолько сложны, что риск мелкого отказа нельзя исключать даже у более или менее молодой машины. И как ни странно, некоторые проблемы можно устранить своими силами – по крайней мере, чтобы вернуть автомобилю возможность самостоятельно двигаться и добраться до автомастерской.
Такой набор рекомендуется с расчетом на то, что с его помощью можно будет проделать неотложные ремонтные работы. Например, поменять или прочистить свечи зажигания, подтянуть/заменить хомуты на шлангах системы охлаждения, затянуть случайно ослабленные гайки и болты, открутить какую-нибудь крепь, добраться до компонентов топливной системы и ламп в фарах и фонарях, починить что-то в электропроводке. Кроме того, некоторые из этих инструментов пригодятся при замене стеклоочистителей и поврежденного колеса, натяжении ремня привода генератора и т.д.
Наличие собственного комплекта инструмента – неважно, в машине или просто "на хозяйстве" – накладывает на мужчину определенную обязанность и в глазах окружающих автоматически переводит его в другой, более высокий статус. Чтобы поддержать его, инструментом нужно научиться владеть хотя бы на элементарном, любительском уровне.
Азы слесарных навыков лучше обрести не экстремальные ситуации, когда все ждут результатов ремонта, а заранее – в комфортных стационарных условиях, дома или в гараже. На автомобиле в несколько лет всегда можно найти, что улучшить своими руками: поменяйте лампочки в фарах, старый патрубок системы охлаждения, сломанный брызговик, кривую антенну, потертую дверную ручку и т.д. Успех в этих маленьких делах придаст вам уверенность в своих силах.
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