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Треба переглянути рішення про підвищення тарифів на передачу струму, - нардеп

Київ, Четвер 16 липня 2020 15:28
Треба переглянути рішення про підвищення тарифів на передачу струму, - нардеп
Фото: Олексій Гончаренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На думку Гончаренка, президент та уряд мають ініціювати скасування рішення НКРЕКП

Президент та прем’єр мають скасувати рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії, яке призведе до тотального зростання цін.

Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За словами депутата, рішення НКРЕКП про підвищення тарифів "Укренерго" на передачу струму є непродуманим та матиме наслідком зростання цін на всі товари та послуги, адже в їх собівартість виробники закладуть збільшений тариф на електроенергію.

"Дуже непродумане рішення, яке призведе до серйозних наслідків і відобразиться на цінах в державі. І це дуже неправильно", - сказав Гончаренко.

На його думку, президент та уряд мають ініціювати скасування рішення НКРЕКП.

"Я думаю, що президент і уряд мали б вимагати перегляду такого рішення", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, 11 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, згідно з яким з 1 серпня тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" буде збільшено на 54,6% - з 155,4 грн/МВт-год до 240,23 грн/МВт-год (без ПДВ).

Раніше віце-президент Асоціації водоканалів України - "Укрводоканалекологія" Ольга Бабій заявила, що підвищення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії призведе до зростання тарифів на воду.

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