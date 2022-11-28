Необходимо снять "табу". Подоляк призвал увеличить помощь ВСУ из-за массированных обстрелов

Российская Федерация продолжает безнаказанно наносить массированные удары по территории Украины. Западные партнеры должны снять табу на поставки новейшего вооружения для ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Patriot? Leopard? ATACMS? Каждая атака со стороны РФ на критическую инфраструктуру, которая оставляет миллионы украинцев без света и воды, должна снимать "табу" на поставку современных видов вооружений от союзников. Безнаказанность порождает произвол. Агрессор должен чувствовать цену каждого следующего шага " , – пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Россия может нанести новые ракетные удары по Украине на этой неделе.

Как отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, предусмотреть дату нового обстрела невозможно, однако необходимо быть готовыми к этому.

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