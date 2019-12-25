Німці вважають Трампа більш небезпечним, ніж Путіна і Кім Чен Ина

У Німеччині вважають президента США Дональда Трампа більш серйозною загрозою для миру в усьому світі, ніж президента РФ Володимир Путін, лідера Північної Кореї Кім Чен Ин, духовного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї і голови КНР Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov, Трампа вважають загрозою для світу 41% німців. При цьому лише 17% німців бачать загрозу, що виходить від Кім Чен Ина. Путіна вважають загрозою для світу 8% респондентів, а Сі Цзіньпіна - 7%.

Аналогічної думки німці дотримувалися і в 2018 році. Тоді Трампа оголосили загрозою для світу 48% німців, Кім Чен Ина - 21% і Путіна - 15%.

Опитування, проведене соціологічним інститутом Kantar на замовлення медіагрупи Funke, показав, що німці більше довіряють президенту Франції Емманюелю Макрона, ніж власним канцлеру Ангелі Меркель. Так, 53% респондентів назвали свою довіру до Меркель швидше високим, а 44 - швидше за невеликим.

У той же час діяльність Макрона позитивно оцінили 57% респондентів, а негативно - 32%. Третє місце за довірою у німців займає переможець виборів в Австрії Себастьян Курц (33%).

Нагадаємо, після саміту в нормандському форматі в Парижі українці покращили своє ставлення до канцлера Німеччини Меркель (позитивне ставлення зросло з 60 до 69%).