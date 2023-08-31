ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Невозможность импорта э/э из-за ценовых ограничений привела к увеличению объемов аварийной помощи, - эксперт

Четверг 31 августа 2023 20:49
UA EN RU
Невозможность импорта э/э из-за ценовых ограничений привела к увеличению объемов аварийной помощи, - эксперт Фото: невозможность импорта е/е из-за ценовых ограничений привело к увеличению объемов аварийной помощи (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Рост объемов получения аварийной помощи украинской энергосистеме из соседних стран является следствием дефицита генерирующих мощностей и невозможности импорта электроэнергии из-за ценовых ограничений на украинском рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Александра Трохимца.

"Если сравнить стоимость электрической энергии с соседними странами - в Украине прайс-кеп значительно ниже, чем средневзвешенная стоимость э/э в соседних странах. Таким образом НКРЭКУ делает невозможным коммерческий импорт. С одной стороны у нас не хватает генерирующих мощностей, с другой - отсутствует экономическая целесообразность импорта электрической энергии", – сказал он.

При этом Трохимец подчеркнул, что определенный период можно "перекрываться" аварийной помощью, но в долгосрочной перспективе нужно решать вопросы с ограничением цен на оптовом рынке электроэнергии и задолженностью на рынке.

"На самом деле запрос аварийной помощи говорит о том, что генерирующих мощностей или возможностей транспортировки э/э по сетям Укрэнерго недостаточно. И это тревожный звонок перед зимой, ведь зимой пиковых нагрузок будет больше летом", - отметил он.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" 30 августа принимала аварийную помощь из Польши и Румынии общим объемом 2400 МВт-час. Для покрытия спроса на электроэнергию аварийная помощь принималась третий день.

Ранее сообщалось, что в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны