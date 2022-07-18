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Німецький міністр про зернову угоду з Путіним: те ж саме, що вірити в Санта Клауса

Фото: в ЄС не вірять, що Путін дозволить розблокувати українські порти (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Офіційні особи в Києві та Брюсселі не вірять, що спроби звільнити мільйони тонн українського зерна, заблокованого Росією, будуть успішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що вірити обіцянкам президента Росії Володимира Путіна схоже на віру в "Санта-Клауса чи пасхального кролика".

"Я не думаю, що з цього багато що вийде, тому що це базується на словах Путіна, які не варті паперу, на якому вони написані", - сказав Оздемір у Брюсселі на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС.

Нагадаємо, 13 липня делегації Туреччини, ООН, України та Росії мають намір обговорити відкриття безпечних коридорів у Чорному морі.

Представники української влади розраховують якнайшвидше домовитися про запуск "зернового коридору" в Чорному морі.

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