Німецький міністр про зернову угоду з Путіним: те ж саме, що вірити в Санта Клауса

Офіційні особи в Києві та Брюсселі не вірять, що спроби звільнити мільйони тонн українського зерна, заблокованого Росією, будуть успішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що вірити обіцянкам президента Росії Володимира Путіна схоже на віру в "Санта-Клауса чи пасхального кролика".

"Я не думаю, що з цього багато що вийде, тому що це базується на словах Путіна, які не варті паперу, на якому вони написані", - сказав Оздемір у Брюсселі на зустрічі міністрів сільського господарства ЄС.